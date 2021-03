Corruzione | pm Caltanissetta | ‘Crocetta nominò assessore in cambio di favori da Montante’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 marzo 2021) Palermo, 19 mar. (Adnkronos) – L’ex Presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, nel 2012 avrebbe nominato duedella sua Giunta, la giovanissima Linda Vancheri e Mariella Lo Bello, per un “patto corruttivo” stabilito con l’allora Presidente degli industriali Antonello Montante. InCrocetta avrebbe ottenuto la somma di 200 mila euro per finanziare nel 2012 la campagna elettorale del suo movimento ‘Il Megafono’, ma anche l’intervento di Montante “finalizzato ad evitare la diffusione di un video a contenuto sessuale che ritraeva Crocetta in atteggiamenti intimi con soggetti minori”. E’ quanto scrive la Procura dinella richiesta di rinvio a giudizio a carico di Crocetta e di Montante, nell’ambito dell’inchiesta per. La nomina delle due, secondo ...