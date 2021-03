AstraZeneca, ricercatori tedeschi: "Ecco cosa causa i coaguli di sangue, e come curarli" (Di sabato 20 marzo 2021) Un gruppo di ricercatori tedeschi avrebbe scoperto la causa la causa dei coaguli di sangue riscontrati in un piccolo numero di destinatari del vaccino AstraZeneca, e grazie a una terapia mirata con un ... Leggi su quotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Un gruppo diavrebbe scoperto laladeidiriscontrati in un piccolo numero di destinatari del vaccino, e grazie a una terapia mirata con un ...

Advertising

classcnbc : +++ #AstraZeneca SCOPERTA POSSIBILE CAUSA COAGULI +++ Ricercatori in #Norvegia e in #Germania, hanno scoperto che… - ladydd69 : RT @classcnbc: +++ #AstraZeneca SCOPERTA POSSIBILE CAUSA COAGULI +++ Ricercatori in #Norvegia e in #Germania, hanno scoperto che il #vacci… - RegoliClaudia : RT @classcnbc: +++ #AstraZeneca SCOPERTA POSSIBILE CAUSA COAGULI +++ Ricercatori in #Norvegia e in #Germania, hanno scoperto che il #vacci… - rob_milano : RT @classcnbc: +++ #AstraZeneca SCOPERTA POSSIBILE CAUSA COAGULI +++ Ricercatori in #Norvegia e in #Germania, hanno scoperto che il #vacci… - paspro2 : Vaccino Astrazeneca, “i ricercatori tedeschi e austriaci hanno scoperto la causa dei coaguli di sangue”… -