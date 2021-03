Armageddon Time, Cate Blanchett sarà la sorella di Donald Trump! (Di venerdì 19 marzo 2021) Armageddon Time. Cate Blanchett si trova a suo agio quando interpreta biopic: vince praticamente ogni premio, nel 2005 per aver interpretato Katharine Hepburn in The Aviator e recentemente è nominata agli Emmy e ai Golden Globes per il suo ruolo in Mrs. America nei panni di Phyllis Schlafly. In quale nuovo ruolo si cimenterà Cate Blanchett? il regista James Gray ha rivelato a Screen Daily che l’attrice premio Oscar interpreterà la sorella di Donald Trump nel suo prossimo film, Armageddon Time, lavorando sul set per soli tre giorni: “Cate Blanchett interpreterà la sorella di Donald Trump, che è la frase più strana che abbia mai detto. Ci ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 19 marzo 2021)si trova a suo agio quando interpreta biopic: vince praticamente ogni premio, nel 2005 per aver interpretato Katharine Hepburn in The Aviator e recentemente è nominata agli Emmy e ai Golden Globes per il suo ruolo in Mrs. America nei panni di Phyllis Schlafly. In quale nuovo ruolo si cimenterà? il regista James Gray ha rivelato a Screen Daily che l’attrice premio Oscar interpreterà ladiTrump nel suo prossimo film,, lavorando sul set per soli tre giorni: “interpreterà ladiTrump, che è la frase più strana che abbia mai detto. Ci ...

Advertising

stanzedicinema : Armageddon Time: James Gray ansioso di cominciare le riprese - RossellaVisaggi : RT @cinemaniaco_fb: ?????????????? Cate Blanchett sarà la sorella di Donald Trump in Armageddon Time, diretto da James Gray - RossellaVisaggi : RT @ciakmag: Scoperti nuovi dettagli sul ruolo di #CateBlanchett in #ArmageddonTime ?? - ciakmag : Scoperti nuovi dettagli sul ruolo di #CateBlanchett in #ArmageddonTime ?? - zazoomblog : Cate Blanchett sarà la sorella di Donald Trump in Armageddon Time diretto da James Gray - #Blanchett #sorella… -

Ultime Notizie dalla rete : Armageddon Time Cate Blanchett sarà la sorella di Donald Trump nel nuovo film di James Gray Armageddon Time Dopo Ad Astra , il regista James Gray , un tempo noto per i suoi noir urbani, dirigerà quest'autunno Armageddon Time . Nonostante il titolo, non si tratta di un film del filone catastrofico se non in senso metaforico, visto che racconterà l'infanzia e la preadolescenza del regista alla Kew - Forest ...

Cate Blanchett sarà la sorella di Donald Trump in Armageddon Time, diretto da James Gray Cate Blanchett interpreterà la sorella di Donald Trump nel nuovo film diretto da James Gray , un progetto intitolato Armageddon Time . L'attrice ritornerà quindi ad avere un ruolo ispirato a una persona realmente esistita dopo film come The Aviator in cui è stata Katharine Hepburn e la serie Mrs America in cui ha ...

Armageddon Time Cate Blanchett nel cast Taxidrivers.it Cate Blanchett sarà la sorella di Donald Trump nel nuovo film di James Gray Armageddon Time Si intitola Armageddon Time il nuovo film del regista James Gray ispirato alla sua infanzia, dove ci sarà anche Cate Blanchett nel ruolo della sorella di Donald Trump.

Armageddon Time, Cate Blanchett interpreterà la sorella di Donald Trump! Così il regista di Ad Astra James Gray ha commentato la prima grande rivelazione riguardo il cast del suo nuovo progetto Armageddon Time. Il film, descritto come un coming-of-age ambientato nel ...

Dopo Ad Astra , il regista James Gray , un tempo noto per i suoi noir urbani, dirigerà quest'autunno. Nonostante il titolo, non si tratta di un film del filone catastrofico se non in senso metaforico, visto che racconterà l'infanzia e la preadolescenza del regista alla Kew - Forest ...Cate Blanchett interpreterà la sorella di Donald Trump nel nuovo film diretto da James Gray , un progetto intitolato. L'attrice ritornerà quindi ad avere un ruolo ispirato a una persona realmente esistita dopo film come The Aviator in cui è stata Katharine Hepburn e la serie Mrs America in cui ha ...Si intitola Armageddon Time il nuovo film del regista James Gray ispirato alla sua infanzia, dove ci sarà anche Cate Blanchett nel ruolo della sorella di Donald Trump.Così il regista di Ad Astra James Gray ha commentato la prima grande rivelazione riguardo il cast del suo nuovo progetto Armageddon Time. Il film, descritto come un coming-of-age ambientato nel ...