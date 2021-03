“A tu per tu” con le Istituzioni | i giovani del Perna-Alighieri incontrano on line il sindaco Raggi e il Prefetto Piantedosi

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “A tu per tu” con le: ialunni dell’Istituto Comprensivodi Avellino si sono confrontati, in modalità on, con Virginia, sindaca di Roma e Matteodi Roma su temi di scottante attualità, le disparità di genere e la violenza sulle donne, temi che saranno approfonditi sul Giornalino “Il Mondo che vorrei” dell’Istituto, curato dal prof. Ciro Marciano, in uscita a fine mese. Tante le domande poste alla Sindacache ha risposto alle svariate curiosità e richieste impegnative delle alunne e degli alunni. “Spesso sono stata attaccata in quanto donna e non per il mio operato, quando si parla di competenze non c’è differenza tra uomini e ...