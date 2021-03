Zack Snyder’s Justice League, in prima assoluta su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW (Di giovedì 18 marzo 2021) Wonder Woman, da Lynda Carter a Gal Gadot guarda le foto In contemporanea con l’uscita negli Stati Uniti, arriva da oggi, in prima assoluta su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand, il film Zack Snyder’s Justice League. La pellicola, attesissima, racconta della volontà di Bruce Wayne (interpretato da Ben Affleck) di unire le forze con Diana Prince (Gal Gadot) per reclutare una squadra di “metaumani” per proteggere il mondo da una minaccia imminente. Bloccati dai ... Leggi su iodonna (Di giovedì 18 marzo 2021) Wonder Woman, da Lynda Carter a Gal Gadot guarda le foto In contemporanea con l’uscita negli Stati Uniti, arriva da oggi, insu SkyUno, insu NOW e disponibile on demand, il film. La pellicola, attesissima, racconta della volontà di Bruce Wayne (interpretato da Ben Affleck) di unire le forze con Diana Prince (Gal Gadot) per reclutare una squadra di “metaumani” per proteggere il mondo da una minaccia imminente. Bloccati dai ...

