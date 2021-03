Simona Ventura: “Cosa cancellerei in amore? Nulla. Con il mio ex marito Bettarini…” (Di giovedì 18 marzo 2021) Simona Ventura ha scoperto di avere il Covid poco prima di partire per Sanremo. Un fulmine a ciel sereno, visto che la conduttrice era asintomatica: «Ho sempre creduto negli angeli e anche questa volta ho avuto la prova che mi proteggono».caption id="attachment 115115" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionI (non) rimpianti di Super Simo"Con Raisport ho lavorato davvero bene. Poi è arrivato il Covid e ci hanno chiuso. Se devo proprio rinnegare qualCosa nella mia carriera dico che avrei potuto non lasciare la Rai nel 2011", ha dichiarato Super Simo. E a proposito della sua vita sentimentale aggiunge: "Non cancellerei Nulla. Con il mio ex marito Bettarini ho un bellissimo rapporto da quando c'è Giovanni. Il resto non lo ricordo neanche".(Oggi) Golssip. Leggi su golssip (Di giovedì 18 marzo 2021)ha scoperto di avere il Covid poco prima di partire per Sanremo. Un fulmine a ciel sereno, visto che la conduttrice era asintomatica: «Ho sempre creduto negli angeli e anche questa volta ho avuto la prova che mi proteggono».caption id="attachment 115115" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionI (non) rimpianti di Super Simo"Con Raisport ho lavorato davvero bene. Poi è arrivato il Covid e ci hanno chiuso. Se devo proprio rinnegare qualnella mia carriera dico che avrei potuto non lasciare la Rai nel 2011", ha dichiarato Super Simo. E a proposito della sua vita sentimentale aggiunge: "Non. Con il mio exBettarini ho un bellissimo rapporto da quando c'è Giovanni. Il resto non lo ricordo neanche".(Oggi) Golssip.

