Pedaggio autostrade, arriva rimborso: come funziona (Di giovedì 18 marzo 2021) autostrade per l'Italia "entro giugno introdurrà una gestione di tariffazione dinamica. Se l'utente avrà subito ritardi nel corso del viaggio, il sistema lo misurerà per quantificare l'eventuale rimborso" quando arriverà al casello. Lo ha annunciato Lorenzo Rossi, amministratore delegato di autostrade Tech, nel corso della presentazione del piano della società del gruppo Aspi.

Ultime Notizie dalla rete : Pedaggio autostrade Autostrade: controlli del Ministero su viadotti e gallerie In pratica, tutte le tratte a pedaggio sono interessate da un'azione di controllo e verifica ... È il caso dell'A1 nel tratto tra Milano e Bologna, gestito da Aspi (Autostrade per l'Italia), dove un ...

Autostrade, nuovi controlli su viadotti e gallerie: ecco dove si rischiano più code Si aprono nuovi fronti critici sulle autostrade a pedaggio: le ispezioni ministeriali sulle strutture vengono estese a tutta Italia. E i primi risultati non sono confortanti Sale l'allarme sullo stato di manutenzione delle autostrade ...

Pedaggio autostrade, arriva rimborso: come funziona Adnkronos

Autostrade: controlli del Ministero su viadotti e gallerie Per questo la mappa dei potenziali disagi per automobilisti e camionisti si allarga, perché spesso le verifiche si trasformano in cantieri di lavoro, per interventi urgenti e non ulteriormente differi ...

In pratica, tutte le tratte asono interessate da un'azione di controllo e verifica ... È il caso dell'A1 nel tratto tra Milano e Bologna, gestito da Aspi (per l'Italia), dove un ...Si aprono nuovi fronti critici sulle: le ispezioni ministeriali sulle strutture vengono estese a tutta Italia. E i primi risultati non sono confortanti Sale l'allarme sullo stato di manutenzione delle...Autostrade per l'Italia "entro giugno introdurrà una gestione di tariffazione dinamica. Se l'utente avrà subito ritardi nel corso del viaggio, il sistema lo misurerà per quantificare l'eventuale rimbo ...Per questo la mappa dei potenziali disagi per automobilisti e camionisti si allarga, perché spesso le verifiche si trasformano in cantieri di lavoro, per interventi urgenti e non ulteriormente differi ...