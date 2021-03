Omicidio Ilenia Fabbri, il sicario conferma: “Uccisa per conto dell’ex marito” (Di giovedì 18 marzo 2021) Nel corso di un interrogatorio di circa due ore svoltosi nella mattinata di mercoledì 17 marzo in Questura a Ravenna, il 53enne Pierluigi Barbieri avrebbe confermato la confessione già resa nell’interrogatorio di garanzia davanti al Gip in merito all’Omicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata nel suo appartamento a Faenza lo scorso 6 febbraio poco L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Nel corso di un interrogatorio di circa due ore svoltosi nella mattinata di mercoledì 17 marzo in Questura a Ravenna, il 53enne Pierluigi Barbieri avrebbeto la confessione già resa nell’interrogatorio di garanzia davanti al Gip in merito all’di, la 46enne sgozzata nel suo appartamento a Faenza lo scorso 6 febbraio poco L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Ilenia Delitto di Ilenia, il killer in un post 'In carcere i veri giudici' Le tracce dei contatti tra Pierluigi Barbieri e Claudio Nanni, ritenutiil killer e il mandante dell'omicidio di Ilenia Fabbri,continuano a rimanere indelebili in rete e raccontano di una conoscenza che risale ad alcuni fa, nata da una comune passione per le moto. D'altronde è lo stesso 53enne ...

Faenza, il sicario di Ilenia Fabbri all'interrogatorio: "Confermo tutto, l'ho uccisa per 20mila euro" Per l'uccisione di Ilenia Fabbri è in carcere a Ravenna anche l'ex coniuge Roberto Nanni , ritenuto il mandante dell'omicidio. Nanni aveva invece negato davanti al gip l'intenzione di voler far ...

Omicidio Ilenia Fabbri, il motivo per cui la figlia Arianna non potrà vedere il padre in carcere Fanpage.it Omicidio Faenza. La figlia di Ilenia non potrà vedere il padre in carcere Secondo indiscrezioni, il motivo sarebbe nel pericolo di inquinamento delle prove perché Arianna è una delle dirette testimoni del caso. La figlia di Ilenia non potrà vedere il padre in carcere Claudi ...

Ilenia, il sicario conferma l’omicidio E aggiunge nuovi particolari Ha parlato per quasi tre ore. E lo ha fatto per confermare la sua confessione introducendo nuovi dettagli sul delitto di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata il 6 febbraio scorso nel suo appartamento di ...

