L'ex esponente del PD si apre alla direzione del nuovo segretario (Di venerdì 19 marzo 2021) L’ex segretario del PD Pier Luigi ha lanciato un appello al nuovo segretario Enrico Letta invitandolo a ricostruire il centrosinistra. Bersani a Letta: “Nel PD non torno. Ricostruiamo il centrosinistra” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 19 marzo 2021) L’exdel PD Pier Luigi ha lanciato un appello alEnrico Letta invitandolo a ricostruire il centrosinistra. Bersani a Letta: “Nel PD non torno. Ricostruiamo il centrosinistra” su Notizie.it.

Advertising

Flavr7 : @marzia75 @sbonaccini Mi dispiace per tutto, ma pure se si vaccina potrà contagiare (parla Giovannini nel video, es… - BaroneZaza70 : RT @migliaccio31: Oggi 18 Marzo nasce Tamara de Lempicka, origini polacche ,esponente di spicco dell'Art Dèco. In ognuna delle sue opere è… - Diegohsai : RT @migliaccio31: Oggi 18 Marzo nasce Tamara de Lempicka, origini polacche ,esponente di spicco dell'Art Dèco. In ognuna delle sue opere è… - RafaelAlamo15 : RT @migliaccio31: Oggi 18 Marzo nasce Tamara de Lempicka, origini polacche ,esponente di spicco dell'Art Dèco. In ognuna delle sue opere è… - Kaosantifa : @alby61 @faberiniko @nonsolopierina @Agata63803486 @Sebla991 @NatMarmo @danieledv79 @Murzilli_Miche @alexa5313… -