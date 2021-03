Giornata nazionale vittime covid approvata: quando si terrà? (Di giovedì 18 marzo 2021) Oggi, giovedì 18 marzo 2021, ricorre per la prima volta la Giornata nazionale per le vittime del covid-19, bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici del Paese, secondo quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio. Il 18 marzo è stata istituita la Giornata nazionale per le vittime del covid, a un anno da quel tragico 18 marzo 2020 in cui a Bergamo furono impiegati per la prima volta i mezzi militari per il trasporto delle salme. Immagini ancora vivide nella memoria degli italiani e soprattutto dei familiari delle vittime. La commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama – riunita in sede deliberante – ha deciso di commemorare le vittime del covid il 18 marzo, proprio ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 18 marzo 2021) Oggi, giovedì 18 marzo 2021, ricorre per la prima volta laper ledel-19, bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici del Paese, secondo quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio. Il 18 marzo è stata istituita laper ledel, a un anno da quel tragico 18 marzo 2020 in cui a Bergamo furono impiegati per la prima volta i mezzi militari per il trasporto delle salme. Immagini ancora vivide nella memoria degli italiani e soprattutto dei familiari delle. La commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama – riunita in sede deliberante – ha deciso di commemorare ledelil 18 marzo, proprio ...

