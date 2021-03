Fridays For Future: il 19 marzo è sciopero del clima (Di giovedì 18 marzo 2021) Fridays for Future: non si ferma nonostante la pandemia e continua la sua lotta, questa volta, anche virtuale. L’appuntamento è fissato per domani. Il movimento globale metterà in campo azioni fisiche ove possibile, nel rispetto assoluto delle norme anti coronavirus e azioni digitali con l’intervento di grandi ospiti. Qual è il programma digitale? Ore 11.15 alle 12.00: incontro online Leggi su periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021)for: non si ferma nonostante la pandemia e continua la sua lotta, questa volta, anche virtuale. L’appuntamento è fissato per domani. Il movimento globale metterà in campo azioni fisiche ove possibile, nel rispetto assoluto delle norme anti coronavirus e azioni digitali con l’intervento di grandi ospiti. Qual è il programma digitale? Ore 11.15 alle 12.00: incontro online

