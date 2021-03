Find X3 Pro | la macchina della verità Dai 10 bit all' HDR | Oppo mantiene le promesse?

(Di giovedì 18 marzo 2021) Abbiamo analizzato tutti i punti di forza delX3 Pro, quelli cheha usato per spingere il suo nuovo top di gamma. Dal miliardo di colori alle foto a 10 bit, ecco punto per punto come si comporta....

Advertising

LaStampa : Oppo Find X3 Pro, lo smartphone con il microscopio - Digital_Day : La domanda è: tutto fumo o tanto arrosto? Ecco le risposte - batista70phone : Recensione Oppo Find X3 Pro - GianniVaretto : RT @LaStampa: Oppo Find X3 Pro, lo smartphone con il microscopio - elyex : Oppo Find X3 Pro, #Análisis: el #Asalto a la #Gama premium -

Ultime Notizie dalla rete : Find Pro

Le funzioni 'Beep to' e 'Bluetooth di prossimità' sono ideali per chiavi o borse e possono ... conferme per un possibile arrivo a marzo con i nuovi iPad14 12 Febbraio 2021... c'è il flagship OPPOX35G , insieme ai "fratelli minori" OPPOX3 Neo 5G e OPPOX3 Lite 5G . Si tratta di smartphone che combinano, spiegano dalla casa di Shenzhen ( che avevamo ...Abbiamo analizzato tutti i punti di forza del Find X3 Pro, quelli che Oppo ha usato per spingere il suo nuovo top di gamma. Dal miliardo di colori alle foto a 10 bit, ecco punto per punto come si ...Abbiamo avuto sotto le nostre mani OPPO Find X3 Pro e lo abbiamo provato a fondo per questa recensione: uno smartphone che sorprende. OPPO Find X3 Pro 5G è stato presentato da pochissimo ed a breve ...