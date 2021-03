Elisabetta Gregoraci | gli auguri a Nathan Falco | «Con te ho capito cos’è l’amore»

(Di giovedì 18 marzo 2021) Tante foto, un messaggio semplice. Elisabetta Gregoraci, che nel dicembre scorso ha lasciato il Grande Fratello Vip per poter riabbracciare il figlio, ha voluto festeggiare i primi undici anni di Nathan Falco con un post social. «Buon compleanno Vita Mia, sei l’amore forte e profondo, quello che mi ha cambiato la vita», ha scritto online l’ex moglie di Flavio Briatore, taggando nel proprio post social il figlio.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Flavio Briatore ha conquistato le copertine dei rotocalchi grazie alle sue love story con Naomi Campbell , Heidi Klum ed. Dalla ...Oggi Nathan Falco Briatore compie 11 anni e mammanon si è fatta trovare impreparata . La dedica social per il compleanno del figlio tocca tutti i tasti giusti e profuma di amore ...L'ex moglie di Flavio Briatore ha voluto festeggiare online i primi 11 anni del figlio. «Sei la mia gioia più grande: il mio podio! Sono orgogliosa dell’ometto che stai diventando e dei tuoi traguardi ...L’orgoglio di mamma Elisabetta Gregoraci, se ce ne fosse stato bisogno, è tutto racchiuso nel post che la ex concorrente del Grande Fratello ...