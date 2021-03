Dopo 7 giorni dall’incidente, Morandi torna sui social: «Grazie ragazzi, ma è più dura del previsto» (Di giovedì 18 marzo 2021) “Grazie ragazzi. Ma è più dura del previsto“. Sette giorni Dopo il grave incidente domestico, ustioni a gambe e mani, Gianni Morandi è tornato sui social. Dal letto del centro grandi ustionati del Bufalini di Cesena il cantante bolognese posta il video-messaggio di incoraggiamento ricevuto da Sinisa Mihajlovi?. E dai giocatori del Bologna (di cui l’eterno ragazzo è grande tifoso). Morandi torna sui social postando gli auguri del Bologna Nel video si vede l’allenatore del Bologna che, circondato dai giocator, si rivolge al cantante. “Ciao Gianni”, dice confidenzialmente Mihajlovi?. “Insieme ai ragazzi volevamo farti un grande in bocca la lupo di pronta guarigione. Ci ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 marzo 2021) “. Ma è piùdel“. Setteil grave incidente domestico, ustioni a gambe e mani, Giannito sui. Dal letto del centro grandi ustionati del Bufalini di Cesena il cantante bolognese posta il video-messaggio di incoraggiamento ricevuto da Sinisa Mihajlovi?. E dai giocatori del Bologna (di cui l’eterno ragazzo è grande tifoso).suipostando gli auguri del Bologna Nel video si vede l’allenatore del Bologna che, circondato dai giocator, si rivolge al cantante. “Ciao Gianni”, dice confidenzialmente Mihajlovi?. “Insieme aivolevamo farti un grande in bocca la lupo di pronta guarigione. Ci ...

