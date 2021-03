De Rossi torna in Nazionale, farà l’assistente di Roberto Mancini (Di giovedì 18 marzo 2021) Daniele De Rossi torna in Nazionale. L’ex giallorosso farà l’assistente del ct, Roberto Mancini. De Rossi si è detto orgoglioso dell’incarico e ha ringraziato Mancini per la fiducia. Nelle pRossime ore l’ex centrocampista della Roma firmerà il contratto che lo farà entrare ufficialmente nel gruppo di lavoro di Roberto Mancini, che affiancherà nella preparazione all’Europeo. Per De Rossi sarà la prima esperienza professionale dopo aver lasciato il calcio un anno fa e la Roma nel 2019. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 marzo 2021) Daniele Dein. L’ex giallorossodel ct,. Desi è detto orgoglioso dell’incarico e ha ringraziatoper la fiducia. Nelle pme ore l’ex centrocampista della Roma firmerà il contratto che loentrare ufficialmente nel gruppo di lavoro di, che affiancherà nella preparazione all’Europeo. Per Desarà la prima esperienza professionale dopo aver lasciato il calcio un anno fa e la Roma nel 2019. L'articolo ilNapolista.

