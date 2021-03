Dalla neve al caldo sarà un attimo | è il meteo estremo primaverile

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 18 marzo 2021) Cal freddo alunParlarne oggi, che fa freddo e che l’Inverno pare non abbia alcuna intenzione di andarsene, può sembrare un paradosso. Ma dobbiamo iniziare ad affrontare seriamente l’argomento e dobbiamo affrontarlo per un semplice motivo: i modelli previsionali cominciano a proporci variazioniimponenti. E’ tempo di Primavera, è tempo che l’Inverno lasci definitivamente il testimone, ma come spesso capita tale passaggio non è per nulla pacifico. La stagioneè sul piede di guerra e si appresta a far valere le proprie ragioni. Dicevamo delle mappe. Beh, le proiezioni termiche ci dicono che ad aprile, a inizio aprile – quindi già per Pasqua – le temperature potrebbero essere decisamente più alte. Il primo ceffone anticiclonico africano potrebbe essere imminente, ...