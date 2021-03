Cosa sappiamo di Peter Pan e Wendy il live-action con Jude Law (Di giovedì 18 marzo 2021) Un cast molto interessante per il live action Peter Pan & Wendy che arriverà su Disney + nel 2022, e che vedrà Jude Law vestire i panni del temibile Capitan Uncino. E proprio in questi giorni, secondo quanto riportato dall’Ansa, hanno preso il via le riprese che si stanno svolgendo a Vancouver in Canada, di questo progetto che vede alla regia David Lowery che nel suo interessante curriculum ha anche la regia di Il drago invisibile live action Disney, remake del film Elliott il drago invisibile. La storia che approderà in streaming su Disney + racconterà le avventure narrate del romanzo cult Peter Pan. Il bambino che non voleva crescere di J. M. Berrie e si ispirerà al celebre cartone del 1953, amato da intere generazioni di bambini e adulti. Il ... Leggi su dilei (Di giovedì 18 marzo 2021) Un cast molto interessante per ilPan &che arriverà su Disney + nel 2022, e che vedràLaw vestire i panni del temibile Capitan Uncino. E proprio in questi giorni, secondo quanto riportato dall’Ansa, hanno preso il via le riprese che si stanno svolgendo a Vancouver in Canada, di questo progetto che vede alla regia David Lowery che nel suo interessante curriculum ha anche la regia di Il drago invisibileDisney, remake del film Elliott il drago invisibile. La storia che approderà in streaming su Disney + racconterà le avventure narrate del romanzo cultPan. Il bambino che non voleva crescere di J. M. Berrie e si ispirerà al celebre cartone del 1953, amato da intere generazioni di bambini e adulti. Il ...

