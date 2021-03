Cinema e Tv in lutto | l’attore è morto a soli 29 anni

(Di giovedì 18 marzo 2021) Aveva 29Jahmil French, attore della serie TV Degrassi, che si è da poco spento per cause non ancora specificate. #FOTO A FINE ARTICOLO French ha interpretato il personaggio di Dave Turner in Degrassi: Minis ed in Degrassi: The Next Generation. Di recente era comparso anche nella serie Netflix intitolata Soundtrack. Le star protagoniste di Degrassi hanno subito mandato attraverso Instagram dei messaggi di condoglianze, e di ricordo nei confronti di French. Melinda Shankar lo ha definito “uno dei più talentuosi, dolci e divertenti amici che abbia mai avuto. Sei stato tanto amato”. Chloe Rose, invece, ha dichiarato di essere ancora in stato di shock, aggiungendo: Jahmil era parte integrante della famiglia di degrassi, e sicuramente una parte fondamentale dei miei giorni nella serie TV. Ha sempre voluto far sorridere le persone, ed era una gioia ...

Advertising

infoitcultura : Cinema in lutto: morto il cattivo di James Bond - infoitcultura : Lutto nel cinema, è morto Yaphet Kotto - infoitcultura : Lutto nel cinema | è morto Yaphet Kotto - zazoomblog : Grave lutto nel mondo del cinema: l’ultimo saluto - #Grave #lutto #mondo #cinema: - news_mondo_h24 : Lutto nel cinema, è morto Yaphet Kotto -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema lutto

Corriere dello Sport

... che rimanda " tanto per restare alrecente " ad esempio a The Witch (anch'esso distribuito ... Ma in It Comes At Night i veri cattivi sono la perdita, il, il dolore, la sfiducia in se ...... venne da lui abbandonato in post - produzione per un gravefamiliare (il suicidio di una ... Forse non sarà vero(Scorsese dixit), ma non stupisce il seguito planetario di questi immaginari ...Il mondo della televisione e del cinema è in lutto per la perdita di questo grande interprete, l’annuncio della sua morte è stato dato dalla sua agente, Gabrielle Kachmann, che non ha specificato le ...Oggi arriva su Sky Cinema e NOW l'attesissimo Justice League nella versione di Zack Snyder, la più amata dai fan ...