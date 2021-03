Cassa integrazione | ristori e cancellazione dei debiti | le novità del Decreto Sostegni

(Di giovedì 18 marzo 2021) Cinque miliardi per la campagna vaccinale , 3,3 miliardi per laCovid , 11 miliardi per ialle imprese e oltre 2 miliardi per quelli alle partite Iva . Sono alcune delle ...

Cinque miliardi per la campagna vaccinale , 3,3 miliardi per laCovid , 11 miliardi per i ristori alle imprese e oltre 2 miliardi per quelli alle partite Iva . Sono alcune delle cifre che dovrebbero essere contenute nel decreto ristori. Oggi è ...Rifinanziata laCovid Con altri 3,3 miliardi di euro, viene rifinanziata fino al 31 dicembre lastraordinaria con oggetto 'Covid'. Il blocco dei licenziamenti, ma su questo ...Le aziende a servizio dell'areoporto di Pisa allo stremo: da un anno non vedono un turista. La Filt-Cgil: «Usiamo gli operatori per il trasporto pubblico locale» ...Secondo quanto prevede la bozza del Dl Sostegni , i ristori per le imprese andranno da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 150.000 euro ...