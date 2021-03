Bergamo, 18 marzo 2020. Cronaca di un giorno non ancora finito (Di giovedì 18 marzo 2021) Il giorno prima, il sindaco Giorgio Gori aveva dovuto dare l’ordine di disattivare la rete wi-fi comunale. “Troppi capannelli per strada vicino agli hot spot che ripetono il segnale”, aveva spiegato, alzando poi voce e toni: “Come diavolo dobbiamo spiegarlo che bisogna restare a casa ed evitare tutti i contatti sociali non essenziali?”. Rimprovero diretto ai bergamaschi, ma valido per l’Italia intera, a ripensarci a distanza di un anno, non ancora pienamente cosciente della ferocia di quel virus misterioso arrivato all’improvviso. La consapevolezza, a Bergamo come nel resto del Paese, si sarebbe materializzata poche ore più tardi, la sera del 18 marzo 2020, davanti ai camion dell’esercito che sfilavano in un silenzio irreale dal camposanto all’autostrada per trasportare ai forni crematori di altre ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021) Ilprima, il sindaco Giorgio Gori aveva dovuto dare l’ordine di disattivare la rete wi-fi comunale. “Troppi capannelli per strada vicino agli hot spot che ripetono il segnale”, aveva spiegato, alzando poi voce e toni: “Come diavolo dobbiamo spiegarlo che bisogna restare a casa ed evitare tutti i contatti sociali non essenziali?”. Rimprovero diretto ai bergamaschi, ma valido per l’Italia intera, a ripensarci a distanza di un anno, nonpienamente cosciente della ferocia di quel virus misterioso arrivato all’improvviso. La consapevolezza, acome nel resto del Paese, si sarebbe materializzata poche ore più tardi, la sera del 18, davanti ai camion dell’esercito che sfilavano in un silenzio irreale dal camposanto all’autostrada per trasportare ai forni crematori di altre ...

Advertising

RaiNews : 'La sensazione di sgomento, di panico, e poi subito di dolore. Una città completamente deserta e le ambulanze tutto… - Tg3web : 18 marzo, una data non casuale quella scelta per la Giornata del ricordo delle vittime del covid. Bergamo un anno f… - HuffPostItalia : Bergamo, 18 marzo 2020. Cronaca di un giorno non ancora finito - jedizambetta : RT @ironmanolan: Il 18 Marzo, di ogni anno, sarà la data per celebrare la memoria delle vittime del Covid. (tra cui mia nonna e mio zio.)… - Fiorells69 : RT @HuffPostItalia: Bergamo, 18 marzo 2020. Cronaca di un giorno non ancora finito -