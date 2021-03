Appalto truccato per le ambulanze | arrestati i vertici di Asst Pavia

Leggi su dire

(Di giovedì 18 marzo 2021) MILANO – Ambulanze in ritardo, spesso di numero insufficiente, mal sanificate e parcheggiate all’aperto. Personale sottopagato e spesso costretto a prestare la propria opera in modo volontario. Il tutto per vincere un appalto con un ribasso d’asta del 25%, insostenibile per le cooperative della zona che avevano sempre gestito correttamente il servizio. Dopo due anni di segnalazioni, anche del personale medico, è intervenuta la Guardia di finanza di Vigevano con quattro arresti eccellenti per turbativa d’asta e frode nelle pubbliche forniture. L’indagine- che ha portato ai domiciliari un dirigente e il Rup (responsabile unico del procedimento) dell’Asst di Pavia, riguarda le irregolarità in un bando di gara del 2017 indetto dall’azienda sanitaria pubblica per l’affidamento dei servizi di trasporto in ambulanza. L’appalto era svolto da una cooperativa di Pesaro (parte di un consorzio più ampio con sede a Messina) per gli ospedali di Voghera, Vigevano, Mede, Mortara, Casorate Primo, Broni e Stradella.