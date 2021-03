Amici 20: ecco la giuria del Serale (Di giovedì 18 marzo 2021) Emanuele Filiberto Al Serale di Amici 20, al via sabato 20 marzo in prima serata su Canale 5, ci sarà una giuria esterna a giudicare la sfida tra le tre squadre in gara. Sarà formata da tre persone, già note al ‘mondo’ di Maria De Filippi. ecco di chi si tratta. Due di loro sono ex allievi di Amici, che hanno poi continuato a lavorare – in differenti ruoli – all’interno del programma. Uno è Stash, leader dei The Kolors (hanno vinto Amici 2015), già professore qualche edizione fa. Un altro è il conduttore di Stasera Tutto è Possibile su Rai 2 Stefano De Martino, allievo ‘ai tempi’ di Emma Marrone, poi professionista. La novità è invece rappresentata da un personaggio, ben noto al pubblico televisivo, che nel 2019 la De Filippi arruolò tra i protagonisti di Amici ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 18 marzo 2021) Emanuele Filiberto Aldi20, al via sabato 20 marzo in prima serata su Canale 5, ci sarà unaesterna a giudicare la sfida tra le tre squadre in gara. Sarà formata da tre persone, già note al ‘mondo’ di Maria De Filippi.di chi si tratta. Due di loro sono ex allievi di, che hanno poi continuato a lavorare – in differenti ruoli – all’interno del programma. Uno è Stash, leader dei The Kolors (hanno vinto2015), già professore qualche edizione fa. Un altro è il conduttore di Stasera Tutto è Possibile su Rai 2 Stefano De Martino, allievo ‘ai tempi’ di Emma Marrone, poi professionista. La novità è invece rappresentata da un personaggio, ben noto al pubblico televisivo, che nel 2019 la De Filippi arruolò tra i protagonisti di...

