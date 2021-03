18 marzo: la Giornata in memoria delle vittime del Covid (Di giovedì 18 marzo 2021) Le bare di Bergamo. Il 18 marzo 2020 è stato una delle giornate destinate a segnare la memoria del nostro Paese. Impossibile dimenticare l’immagine del convoglio militare partito da Bergamo, la città più colpita dalla prima ondata di epidemia in Italia, per trasportare le bare con le vittime del coronavirus e portarle in altre città, in altre regioni, per la cremazione. Erano una trentina di camion, al loro interno almeno settanta feretri. Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 marzo 2021) Le bare di Bergamo. Il 18 marzo 2020 è stato una delle giornate destinate a segnare la memoria del nostro Paese. Impossibile dimenticare l’immagine del convoglio militare partito da Bergamo, la città più colpita dalla prima ondata di epidemia in Italia, per trasportare le bare con le vittime del coronavirus e portarle in altre città, in altre regioni, per la cremazione. Erano una trentina di camion, al loro interno almeno settanta feretri.

