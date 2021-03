18 marzo: in ricordo delle oltre 100.000 vittime del covid (Di giovedì 18 marzo 2021) Era la notte del 18 marzo 2020, esattamente un anno fa, quando i mezzi dell’Esercito Italiano con a bordo centinaia di salme in attesa di sepoltura, in una lunga coda silenziosa, lasciavano una Bergamo straziata dal covid e si spostavano verso zone limitrofe perché il cimitero era al collasso. L’immagine di quei mezzi militari difficilmente sarà dimenticata. Quella marcia impressionante è divenuta il simbolo di un Paese che ha tanto sofferto e che continua a soffrire. Oggi, 18 marzo 2021, a distanza di un anno, si celebra la prima giornata nazionale in memoria delle vittime del covid. oltre 100.000 vittime in Italia.Un pensiero a quanti non ci sono più. first appeared on Tarantini Time. Leggi su tarantinitime (Di giovedì 18 marzo 2021) Era la notte del 182020, esattamente un anno fa, quando i mezzi dell’Esercito Italiano con a bordo centinaia di salme in attesa di sepoltura, in una lunga coda silenziosa, lasciavano una Bergamo straziata dale si spostavano verso zone limitrofe perché il cimitero era al collasso. L’immagine di quei mezzi militari difficilmente sarà dimenticata. Quella marcia impressionante è divenuta il simbolo di un Paese che ha tanto sofferto e che continua a soffrire. Oggi, 182021, a distanza di un anno, si celebra la prima giornata nazionale in memoriadel100.000in Italia.Un pensiero a quanti non ci sono più. first appeared on Tarantini Time.

