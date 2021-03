Viabilità Roma Regione Lazio del 17-03-2021 ore 12:30 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Viabilità 17 MARZO 2021 ORE 12:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALNUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO CIRCOLazioNE REGOLARE NELL’INTERA Regione ANCHE A SEGUITO DELL’ENTRATA IN ZONA ROSSA DELLA Regione Lazio DOVE GLI SPOSTAMENTI SONO LIMITATI A NECESSITA’ SALUTE O LAVORO SU VIA PONTINA ALTEZZA APRILIA CODE PER INCIDENTE TRA VIA APRILIANA E VIA NETTUNENSE DIREZIONE LATINA CHIUSA CIRCONVALLazioNE CASILINA PER LAVORI ALLA RETE FOGNARIA ,DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA 50 E 105 SU PERCORSI ALTERNATIVI RICORDIAMO SULLA TANGENZIALE EST, PER LAVORI DI MANUTENZIONE FINO ALLE 13 DI OGGI 17 MARZO SARANNO CHIUSE ENTRAMBE LE GALLERIE DELLA NUOVA CIRCONVALLazioNE INTERNA TRA L’A24 Roma TERAMO E ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 marzo 2021)17 MARZOORE 12:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALNUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO CIRCONE REGOLARE NELL’INTERAANCHE A SEGUITO DELL’ENTRATA IN ZONA ROSSA DELLADOVE GLI SPOSTAMENTI SONO LIMITATI A NECESSITA’ SALUTE O LAVORO SU VIA PONTINA ALTEZZA APRILIA CODE PER INCIDENTE TRA VIA APRILIANA E VIA NETTUNENSE DIREZIONE LATINA CHIUSA CIRCONVALNE CASILINA PER LAVORI ALLA RETE FOGNARIA ,DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA 50 E 105 SU PERCORSI ALTERNATIVI RICORDIAMO SULLA TANGENZIALE EST, PER LAVORI DI MANUTENZIONE FINO ALLE 13 DI OGGI 17 MARZO SARANNO CHIUSE ENTRAMBE LE GALLERIE DELLA NUOVA CIRCONVALNE INTERNA TRA L’A24TERAMO E ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-03-2021 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - tamicheA1 : RT @romamobilita: #Viabilità #Roma, traffico intenso sulla Roma Fiumicino tra Parco de Medici e via della Magliana in direzione del Centro - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-03-2021 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Viabilità #Roma, fino alle 13, per lavori, divieto di transito nella Nci tra Via della Batteria Nomentana e Via Ti… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-03-2021 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Roma, a piazza Venezia torna la pedana. Lì Alberto Sordi studiò da pizzardone Nel tempo la pedana è diventata un simbolo di Roma. LA STORIA La pedana, istituita intorno agli ... gli agenti, con una mimica da direttore d'orchestra, torneranno a gestire la viabilità, tra auto, ...

Viabilità, lavori e disagi sulla Flaminia Molti i disagi causati dai lavori stradali sulla Flaminia. La corsia sud della superstrada (in direzione Roma), da lunedì 15 fino a mercoledì 31 marzo sarà chiusa al traffico, che verrà deviato sull'altra carreggiata. Rimarrà chiusa anche l'uscita "Zona Industriale di Sant'Eraclio": per raggiungere il ...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera Nel tempo la pedana è diventata un simbolo di. LA STORIA La pedana, istituita intorno agli ... gli agenti, con una mimica da direttore d'orchestra, torneranno a gestire la, tra auto, ...Molti i disagi causati dai lavori stradali sulla Flaminia. La corsia sud della superstrada (in direzione), da lunedì 15 fino a mercoledì 31 marzo sarà chiusa al traffico, che verrà deviato sull'altra carreggiata. Rimarrà chiusa anche l'uscita "Zona Industriale di Sant'Eraclio": per raggiungere il ...