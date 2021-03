Vaccino AstraZeneca, i sintomi a cui deve stare attento chi ha ricevuto la prima dose (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Siset (Società italiana per lo studio dell'emostasi e della trombosi) ha elencato i sintomi ai quali prestare attenzione tra le persone che hanno ricevuto la prima dose del Vaccino AstraZeneca : ... Leggi su trentotoday (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Siset (Società italiana per lo studio dell'emostasi e della trombosi) ha elencato iai quali preattenzione tra le persone che hannoladel: ...

Advertising

borghi_claudio : La questione #AstraZeneca è semplice: se il vaccino è sicuro ed è una guerra commerciale contro la Gran Bretagna pe… - repubblica : ?? Caso Astrazeneca, autopsia su insegnante biellese: morto per problema cardiaco, nessun legame evidente con vaccino - Corriere : Biella, l’autopsia del professore morto: «Nessun collegamento con il vaccino» - MaurizioFuochi : RT @ivocamic: #VACCINO ALLA VACCINARA Prima si poi no poi forse La telenovela del vaccino #Astrazeneca: a leggere il modulo che si deve com… - MiriamEresiarco : RT @ChiNonMuore1: Che voglia di nuotare nell'Astrazeneca. Di berlo. Di grattugiarmelo sulla pasta. Di farmi il vaccino alla vaccinara. Me l… -