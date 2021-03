Tremila barche nei fiumi per le vittime di femminicidio

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 17 marzo 2021) La settimana successiva alla ricorrenza dell’8 marzo, la Giornata internazionale della donna promossa dalle Nazione Unite, due uomini hanno ucciso tre donne, proseguendo la sequela interminabile e insopportabile di femminicidi. Il sitoItalia.info presenta i nomi di 78 donne uccise nel corso del 2020 e le primedel 2021, già 14. Eures.it conta 91nei primi 10 mesi del 2020, una donna uccisa ogni tre giorni. L’Osservatorio Diritti ci ricorda che negli 87 giorni del primo lockdown per l’emergenza coronavirus (dal 9 marzo al 3 giugno 2020) sono stati 44 i femminicidi in ambito familiare-affettivo, il 75,9 per cento dei 58 omicidi in totale di quel periodo. Mi colpisce profondamente questa realtà di abuso e violenza inaudita verso le donne, “colpevoli” soltanto di non possedere la stessa forza e aggressività di ...