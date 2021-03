“Trattenuta Brunetta” ai docenti con effetti collaterali da vaccino, una preside di Milano si rifiuta di applicarla (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Se un mio docente si ammala a seguito del vaccino non avrà alcuna Trattenuta “Brunetta” sullo stipendio”. Parola di preside. La dirigente Giovanna Mezzatesta, a capo dal 2017 del liceo scientifico “Bottoni” di Milano, zona stazione Centrale, in queste settimane è una delle poche ad essersi opposta alla decurtazione di una parte dello stipendio ai professori che sono costretti a restare a casa per gli effetti collaterali del vaccino. Una situazione che si è verificata in molti casi: i docenti dopo l’iniezione spesso hanno dovuto fare i conti con febbre alta, dolori al braccio, giramenti di testa e altro ancora. Un malessere che in genere non dura più di un paio di giorni ma che ha costretto centinaia di insegnanti a non accendere il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Se un mio docente si ammala a seguito delnon avrà alcuna” sullo stipendio”. Parola di. La dirigente Giovanna Mezzatesta, a capo dal 2017 del liceo scientifico “Bottoni” di, zona stazione Centrale, in queste settimane è una delle poche ad essersi opposta alla decurtazione di una parte dello stipendio ai professori che sono costretti a restare a casa per glidel. Una situazione che si è verificata in molti casi: idopo l’iniezione spesso hanno dovuto fare i conti con febbre alta, dolori al braccio, giramenti di testa e altro ancora. Un malessere che in genere non dura più di un paio di giorni ma che ha costretto centinaia di insegnanti a non accendere il ...

Advertising

fattoquotidiano : Scuola, per i docenti che si vaccinano scatta la “trattenuta Brunetta”, meno soldi se si sta a casa per gli effetti… - MaMaurizi9 : RT @2q2q_q: So grandi...so dei grandi!!! Grande Brunetta!!! Io giuro che nn so cm cazzo fanno...so bravi lo ammetto - 2q2q_q : So grandi...so dei grandi!!! Grande Brunetta!!! Io giuro che nn so cm cazzo fanno...so bravi lo ammetto - DipRoss : RT @IlNasara: Intanto #brunetta ha deciso che il vaccino per gli statali conterà ferie... - IlNasara : Intanto #brunetta ha deciso che il vaccino per gli statali conterà ferie... -