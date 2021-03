Tina Turner si racconta in un docufilm: gli abusi subiti e l’addio ai fan (Di mercoledì 17 marzo 2021) Si chiama semplicemente Tina il docufilm che uscirà il 27 marzo per HBO che racconta la vita di un’icona mondiale della musica: Tina Turner. Un mito, una voce potente, una grinta pazzesca ma anche momenti difficili e dolorosi della sua vita, questo è il biopic su questa leggenda vivente della musica. A dirigerlo due registi di altissimo livello: Daniel Lindsay e T.J Martin, entrambi premi Oscar per il documentario Undefeated. La carriera musicale, ma anche la sfera privata di questa straordinaria artista oggi 81enne (è nata il 26 novembre del 1939). Nel corso del documentario viene raccontata la relazione con Ike e delle violenze che Tina Turner ha subito nel corso del loro matrimonio (si sono sposati nel 1960), situazione da cui è poi riuscita a ... Leggi su dilei (Di mercoledì 17 marzo 2021) Si chiama semplicementeilche uscirà il 27 marzo per HBO chela vita di un’icona mondiale della musica:. Un mito, una voce potente, una grinta pazzesca ma anche momenti difficili e dolorosi della sua vita, questo è il biopic su questa leggenda vivente della musica. A dirigerlo due registi di altissimo livello: Daniel Lindsay e T.J Martin, entrambi premi Oscar per il documentario Undefeated. La carriera musicale, ma anche la sfera privata di questa straordinaria artista oggi 81enne (è nata il 26 novembre del 1939). Nel corso del documentario vieneta la relazione con Ike e delle violenze cheha subito nel corso del loro matrimonio (si sono sposati nel 1960), situazione da cui è poi riuscita a ...

