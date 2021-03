Sofia Goggia regina di discesa | più forte anche della sfortuna

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tornare e vincere. Senza gareggiare. Meritando tutto, però. Un’altra medaglia per Sofia Goggia, una specie di risarcimento del destino dopo i tanti infortuni che in questi ultimi tempi l’hanno costretta a fermarsi. Dunque: Sofia Goggia ha vinto la Coppa del mondo di discesa. Sono infatti state cancellate le due libere in programma a Lenzerheide, in Svizzera. La Federazione Internazionale Sci si è arresa: ha preso atto che il maltempo avrebbe reso impossibile la disputa delle gare.

Advertising

ItaliaTeam_it : Cancellata la discesa di Lenzerheide, Sofia Goggia ha vinto la Coppa di specialità! ?? GRANDEEEEEE! ?? #ItaliaTeam… - ilpost : Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera - SkySport : Goggia vince Coppa di discesa dopo cancellazione gara a finali di sci alpino a Lenzerheide - Giornaleditalia : Sci, Sofia Goggia vince la Coppa di discesa - chiarasand : RT @RaiSport: ? Daniela #Ceccarelli ripercorre la stagione di Sofia #Goggia, dagli esordi sino alla vittoria della Coppa ?? #SofiaGoggia #S… -

Ultime Notizie dalla rete : Sofia Goggia

ha vinto per la seconda volta la Coppa del mondo di discesa femminile. Le difficili condizioni metereologiche che da lunedì imperversano su Lenzerheide (neve, vento e visibilità ridotta) ...Discese (ardite) e risalite. Carriera (e vita) disembrano disegnate sui versi di Mogol cantati da Battisti. Unica, come la erre moscia che in famiglia possiede solo lei ('È un marchio di fabbrica, non riesco ad arrotare la erre, niente ...La giuria ha deciso di cancellare le due discese libere odierne a Lenzerheide (Svizzera) e pertanto Sofia Goggia vince la Coppa del mondo di specialità per la seconda volta, dopo quella conquistata ne ...Ora è ufficiale: Sofia Goggia ha vinto la Coppa del mondo di discesa femminile per la seconda volta dopo il successo nel 2018. L’ufficialità è arrivata nella mattinata di mercoledì 17 marzo con la giu ...