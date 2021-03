Shakhtar Donetsk-Roma, Fonseca: “Dobbiamo fare una grande partita per non avere sorprese” (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Dobbiamo fare una grande partita per non avere sorprese”. Lo ha detto il tecnico della Roma Paulo Fonseca nella conferenza stampa della vigilia del match contro lo Shakhtar Donetsk, ritorno degli ottavi di finale di Europa League dopo il 3-0 dell’Olimpico a favore dei giallorossi. Un match speciale per il tecnico portoghese e la sua famiglia, quasi “un ritorno a casa”, come spiega: “Mia moglie e mio figlio sono ucraini e ho un rapporto molto forte con questo paese. Mia moglie è una grande tifosa dello Shakhtar ma è stata contenta della vittoria della Roma all’Olimpico”, ha aggiunto. “Noi vogliamo vincere. Non possiamo dire che saremo più attenti alla difesa o ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) “unaper non”. Lo ha detto il tecnico dellaPaulonella conferenza stampa della vigilia del match contro lo, ritorno degli ottavi di finale di Europa League dopo il 3-0 dell’Olimpico a favore dei giallorossi. Un match speciale per il tecnico portoghese e la sua famiglia, quasi “un ritorno a casa”, come spiega: “Mia moglie e mio figlio sono ucraini e ho un rapporto molto forte con questo paese. Mia moglie è unatifosa delloma è stata contenta della vittoria dellaall’Olimpico”, ha aggiunto. “Noi vogliamo vincere. Non possiamo dire che saremo più attenti alla difesa o ...

