Serie C, girone C: successi per Foggia e Juve Stabia, scivolone del Bari. Risultati e classifica (Di mercoledì 17 marzo 2021) 31a giornata di Serie C.Alle ore 14.00 il Catania ha ceduto 1-0 in casa della Turris che si è rilanciata in classifica. Nel pomeriggio il Bari non va oltre il pari nella sfida casalinga contro la Casertana; vittorie esterne per Paganese, Foggia e Juve Stabia che hanno superato rispettivamente Bisceglie, Francavilla e Viterbese.RisultatiVibonese-Monopoli 0-0Turris-Catania 1-0Bari-Casertana 1-1Bisceglie-Paganese 0-1Cavese-Catanzaro (posticipata)Virtus Francavilla-Foggia 0-1Viterbese-Juve Stabia 0-1Teramo-Ternana (ore 17.30)Avellino-Potenza (ore 20.30)LA classificaTernana** 66Avellino* 57Bari* 52Catanzaro* 48Catania* 43Juve Stabia* ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 17 marzo 2021) 31a giornata diC.Alle ore 14.00 il Catania ha ceduto 1-0 in casa della Turris che si è rilanciata in. Nel pomeriggio ilnon va oltre il pari nella sfida casalinga contro la Casertana; vittorie esterne per Paganese,che hanno superato rispettivamente Bisceglie, Francavilla e Viterbese.Vibonese-Monopoli 0-0Turris-Catania 1-0-Casertana 1-1Bisceglie-Paganese 0-1Cavese-Catanzaro (posticipata)Virtus Francavilla-0-1Viterbese-0-1Teramo-Ternana (ore 17.30)Avellino-Potenza (ore 20.30)LATernana** 66Avellino* 57* 52Catanzaro* 48Catania* 43* ...

Advertising

PerugiaToday : Serie C, Gubbio-Perugia: segui in diretta il 'derby' del Barbetti - WiAnselmo : #SerieC, girone C: successi per Foggia e Juve Stabia, scivolone del Bari. Risultati e classifica - Mediagol : #SerieC, girone C: successi per Foggia e Juve Stabia, scivolone del Bari. Risultati e classifica - SalentoSport : #SERIED/H – Tris Strambelli, il #Molfetta strapazza il #Portici. La nuova classifica e il #calendario aggiornato de… - ftg_soccer : GOAL! Giana Erminio in Italy Serie C: Girone A Giana Erminio 4-3 Lucchese -

Ultime Notizie dalla rete : Serie girone DIRETTA/ Pro Patria Pontedera (risultato 0 - 2) video streaming tv: gol di Semprini! ... sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C . ... I Tigrotti restano appaiati al quinto posto in classifica nel girone A con l'Alessandria, in piena zona ...

Virtus Francavilla - Foggia 0 - 1: dove vedere la diretta live e risultato La partita Virtus Francavilla - Foggia di Mercoledì 17 marzo 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 31° giornata del Girone C di Serie C FRANCAVILLA FONTANA - Mercoledì 17 marzo 2021 la Virtus Francavilla ospiterà il Foggia per la 31° giornata del Girone C di Serie C . Ricordiamo che l'ultima partita, disputata il ...

Serie D girone A: Davide Rovido fermato per una giornata Genova24.it Tris Pontedera a Busto. Blitz Foggia. Bari e Pro Vc non vanno oltre il pari Sono terminate le gare della dodicesima giornata di ritorno di Serie C con fischio d’inizio alle ore 15: nel Girone A pari per la Pro Vercelli in casa della Pro Sesto (Livieri respinge un rigore a Com ...

Diretta/ Cesena Matelica (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! Diretta Cesena Matelica. Streaming video e tv del match valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C ...

... sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato diC . ... I Tigrotti restano appaiati al quinto posto in classifica nelA con l'Alessandria, in piena zona ...La partita Virtus Francavilla - Foggia di Mercoledì 17 marzo 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 31° giornata delC diC FRANCAVILLA FONTANA - Mercoledì 17 marzo 2021 la Virtus Francavilla ospiterà il Foggia per la 31° giornata delC diC . Ricordiamo che l'ultima partita, disputata il ...Sono terminate le gare della dodicesima giornata di ritorno di Serie C con fischio d’inizio alle ore 15: nel Girone A pari per la Pro Vercelli in casa della Pro Sesto (Livieri respinge un rigore a Com ...Diretta Cesena Matelica. Streaming video e tv del match valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C ...