Salute alimentare, grazie all’Ue d’ora in poi sarà più facile essere avvelenati (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un rivoluzione silenziosa quanto pericolosa, quella che ha a oggetto la disciplina penale della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, per la quale l’Ue ha voluto un’improvvisa virata verso la depenalizzazione. Nel bel mezzo della crisi sanitaria, con le attenzioni dei cittadini rivolte al Covid-19, ecco così arrivare il via libera a una normativa meno stringente in termine di sanzioni, con il rischio di trovarci in un futuro non lontano a dover ringraziare Bruxelles per i nostri avvelenamenti. Nel dettaglio l’impiego, la vendita e la somministrazione di sostanze alimentari contaminate (come per esempio additivi vietati per legge o addirittura prodotti cancerogeni), in stato di degrado o comunque non conformi alle normative non saranno più veri e propri reati. Saranno classificabili, semmai, come semplici illeciti amministrativi, la maggior parte dei ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un rivoluzione silenziosa quanto pericolosa, quella che ha a oggetto la disciplina penale della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, per la quale l’Ue ha voluto un’improvvisa virata verso la depenalizzazione. Nel bel mezzo della crisi sanitaria, con le attenzioni dei cittadini rivolte al Covid-19, ecco così arrivare il via libera a una normativa meno stringente in termine di sanzioni, con il rischio di trovarci in un futuro non lontano a dover ringraziare Bruxelles per i nostri avvelenamenti. Nel dettaglio l’impiego, la vendita e la somministrazione di sostanze alimentari contaminate (come per esempio additivi vietati per legge o addirittura prodotti cancerogeni), in stato di degrado o comunque non conformi alle normative non saranno più veri e propri reati. Saranno classificabili, semmai, come semplici illeciti amministrativi, la maggior parte dei ...

