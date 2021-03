Previsioni meteo del 18 Marzo 2021: freddo pioggia e neve sul Sud Italia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il meteo del 18 Marzo 2021 annuncia che un colpo di coda dell’inverno arriverà sull’Italia: pioggia, neve e temperature in netta diminuzione. Un’intensa perturbazione renderà freddo e sgradevole il tempo della seconda metà di Marzo, soprattutto sul meridione d’Italia e sulle due isole maggiori. Secondo il meteo a partire dal 18 Marzo 2021 si dovranno attendere piogge L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ildel 18annuncia che un colpo di coda dell’inverno arriverà sull’e temperature in netta diminuzione. Un’intensa perturbazione renderàe sgradevole il tempo della seconda metà di, soprattutto sul meridione d’e sulle due isole maggiori. Secondo ila partire dal 18si dovranno attendere piogge L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo #ANSA - lillydessi : Neve alle porte di Roma, calano le temperature: le previsioni per i prossimi giorni - RomaToday - NewSicilia : #Maltempo in #Sicilia - Le previsioni #meteo annunciano piogge, rovesci e temporali localizzati #Newsicilia - antonellaa262 : Meteo Campania: il weekend di sabato 20 marzo e domenica 21 marzo sarà dominato dal maltempo a causa dell’aria fred… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Torna il freddo invernale: le previsioni meteo di giovedì 18 marzo -