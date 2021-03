Posso andare al parco? Bimbi, mercati, concessionari, cimiteri: tutte le regole (Di mercoledì 17 marzo 2021) Posso uscire per una passeggiata al parco? Si può andare al centro commerciale? E a fare un giro in bici? Sono tante le domande che gli italiani si pongono in questi primi giorni in cui è in vigore il ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 marzo 2021)uscire per una passeggiata al? Si puòal centro commerciale? E a fare un giro in bici? Sono tante le domande che gli italiani si pongono in questi primi giorni in cui è in vigore il ...

fattoquotidiano : 'HO UN TUMORE, IL COVID E NON POSSO CURARMI' - Se mi rompo una gamba posso andare a farmi curare al pronto soccorso… - kinkynina_ : comunque ancora non mi capacito del fatto che non posso vedere il mio ragazzo perché è in un altro comune ma possia… - jiejieboobies : wbl 2 finisce di andare in onda il 9 aprile...non posso aspettare così tanto - serenass21 : Io davvero Francesco così non possiamo andare d'accordo eh! Io non posso aprire una storia convinta di un repost e… - superbely : @Barbara86764611 Io le chiederei di andare da tutt'altra parte, ma non posso dire dove.?? -