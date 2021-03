Pedofilo incastrato dalle Iene | la vittima adescata via Instagram

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Un dipendente di un Comune del Milanese è indagato per pedofilia: avrebbe adescato suuna bambina di soli 10 anni. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo a carico di un 66enne dipendente di un Comune della provincia di Milano per adescamento nei confronti di una bambina di dieci anni. L’uomo, stando a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Da 'www.leggo.it' pedofilia 1 I carabinieri di Desio (Monza), in esecuzione della misura applicativa degli arresti domiciliare emessa dal gip del tribunale di Milano su richiesta della procura, hanno ...Intanto il Comune presso cui lavora l'uomo ha annunciato che "da oggi è interdetto dal servizio in via cautelare". La procura di Milano ha aperto un'indagine a carico dell'uomo che avete visto nel ser ...Parola del sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello, dopo il servizio tv delle " Iene" trasmesso ieri, martedì 16 marzo, in cui una troupe del programma ha incastrato un pedofilo che aveva ...