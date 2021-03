Parrucchieri ed estetiste chiusi | sul web dilaga il mercato nero del benessere

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Zona rossa,e centri estetici: 'Dopo un anno non è cambiato nulla' 13 marzo 2021 'Dopo l'assalto ai centri di bellezza eprima dell'ennesimo lockdown che ha bloccato la ...

Advertising

ricciomorbidoso : @Alfredo_easy Una settimana nemmeno senza parrucchieri ed estetiste e siamo già allo sfacelo...?? - ll_Saccente : @FelipeKarmelo da noi chiusi parrucchieri ed estetiste pericolisissimi! - _RomamoR : @_dajedepunta_ @MaggicaPolly @RRobbberto Parrucchieri ed estetiste usano sistemi di sicurezza senza eguali, tra gua… - ConfartVeneto : #Veneto #ZonaRossa ??????? #Parrucchieri ed #estetiste sono tra le attività più attente all'igiene e rispettose delle… - elenaricci1491 : #Barbieri, #parrucchieri ed #estetiste in zona rossa: preoccupazione e sconforto tra gli operatori del settore -

Ultime Notizie dalla rete : Parrucchieri estetiste

Zona rossa,e centri estetici: 'Dopo un anno non è cambiato nulla' 13 marzo 2021 'Dopo l'assalto ai centri di bellezza eprima dell'ennesimo lockdown che ha bloccato la categoria ora i saloni sono chiusi, ma basta fare una veloce ricerca sul web e si scopre che il lavoro nero ha già aggirato il fermo ...Lo afferma Cna Benessere e Sanità che chiede al Governo "segnali immediati di attenzione, modificando le modalità per ottenere i contributi a fondo perduto e permettendo ad acconciatori ed...[DPCM] Nell’ultimo Decreto Legge, sono ammesse le aperture delle sole attività del commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori, ignorando e discriminando le realtà artigiane, l’i ...“A Natale abbiamo subito restrizioni a singhiozzo, che hanno messo in condizioni di disparità parrucchieri ed estetisti, permettendo aperture differenziate, ma, soprattutto, abbiamo avuto, anche nei ...