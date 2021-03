Napoli, arrestato parcheggiatore abusivo: aveva minacciato un “cliente” di rompere l’auto (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Durante un servizio di controllo sul territorio gli agenti del commissariato di Poggioreale hanno bloccato ed arrestato un uomo per tentata estorsione. Si tratta di un parcheggiatore abusivo. La polizia è intervenuta su segnalazione. Giunti sul posto, a via Santa Maria del Pianto, i poliziotti sono stati avvicinati da una persona che ha indicato loro un uomo che, poco prima, stava svolgendo l’attività di parcheggiatore abusivo e che, al suo rifiuto di corrispondergli una somma di denaro per la sosta, aveva minacciato di danneggiarle l’auto. Gli operatori hanno raggiunto e bloccato l’uomo, Giuseppe Messina, 41enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno arrestato per ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Durante un servizio di controllo sul territorio gli agenti del commissariato di Poggioreale hanno bloccato edun uomo per tentata estorsione. Si tratta di un. La polizia è intervenuta su segnalazione. Giunti sul posto, a via Santa Maria del Pianto, i poliziotti sono stati avvicinati da una persona che ha indicato loro un uomo che, poco prima, stava svolgendo l’attività die che, al suo rifiuto di corrispondergli una somma di denaro per la sosta,di danneggiarle. Gli operatori hanno raggiunto e bloccato l’uomo, Giuseppe Messina, 41enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hannoper ...

