L'Ue propone il "certificato verde" per stimolare la libera circolazione (Di giovedì 18 marzo 2021) L'Unione Europea ha proposto la creazione di un "green pass" che indicherà tre tipologie di certificati Covid per tornare a viaggiare nel continente.

AleAllocca : L’UE propone il passaporto vaccinale tra paesi membri, ma in UK il pass è argomento di dibattito. A Westminster a… - AleAllocca : L’UE propone il passaporto vaccinale tra paesi membri, ma in UK il pass è argomento di dibattito - GabrieleIuvina1 : La Commissione UE propone un certificato verde digitale. E' inattuabile in Italia. Lo dico con franchezza, vista l… - EuropeDirectTO : @EU_Commission propone un certificato verde digitale come prova che una persona è ??vaccinata contro COVID-19 ??guari… - Diana55619557 : L' #UE impone #PasseportVaccinal ma non propone #vaccini alternativi ! -

