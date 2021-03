L’America’s Cup resta in Nuova Zelanda: applausi a Luna Rossa (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’America’s Cup resta in Nuova Zelanda, dopo la vittoria di Emirates Team New Zealand su Luna Rossa Prada Pirelli per 7-3. Nulla ha potuto lo scafo uscito dai cantieri della Persico Marine di Nembro contro la potente Te Rehutai, la barca dal nome maori che significa “Dove l’essenza dell’oceano rinvigorisce ed energizza la nostra forza e determinazione” che alla fine si è dimostrata veloce come si temeva. Nella sesta giornata delL’America’s Cup l’equipaggio italiano ha combattuto, ma già sul terzo dei sei lati del campo di regata i padroni di casa stavano volando con quattro/cinquecento metri di vantaggio, oltrepassando a un certo punto i 46 nodi di velocità. Agguantare il 3-3 contro i maestri del golfo di Hauraki è stata una grande dimostrazione di competenza e forza ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 marzo 2021)Cupin, dopo la vittoria di Emirates Team New Zealand suPrada Pirelli per 7-3. Nulla ha potuto lo scafo uscito dai cantieri della Persico Marine di Nembro contro la potente Te Rehutai, la barca dal nome maori che significa “Dove l’essenza dell’oceano rinvigorisce ed energizza la nostra forza e determinazione” che alla fine si è dimostrata veloce come si temeva. Nella sesta giornata delCup l’equipaggio italiano ha combattuto, ma già sul terzo dei sei lati del campo di regata i padroni di casa stavano volando con quattro/cinquecento metri di vantaggio, oltrepassando a un certo punto i 46 nodi di velocità. Agguantare il 3-3 contro i maestri del golfo di Hauraki è stata una grande dimostrazione di competenza e forza ...

