Inter | Recoba esalta Sanchez | «È un calciatore d’elite | impatto positivo»

Alvaro Recoba ha esaltato le qualità di Alexi Sanchez Alvaro Recoba, ex calciatore dell'Inter, in una Intervista a TNT Sports ha elogiato le qualità di Alexis Sanchez che finalmente è diventato decisivo nello scacchiere di Antonio Conte. «Alexis è un giocatore di classe, di elite. Sa adattarsi e rendersi utile in qualsiasi posizione. La sua qualità gli consente di giocare su tutto il fronte dell'attacco, sa come adeguarsi alle esigenze di squadra. È chiaro e normale che vorrebbe giocare di più, ma se vai a vedere lui è stato impiegato anche più di tanti altri ed è risultato spesso decisivo con gol, ma soprattutto con assist e passaggi chiave. Secondo me, l'impatto di Alexis nel mondo Inter è stato davvero molto ...

