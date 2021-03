Infermieri e medici italiani candidati al Nobel per la Pace 2021: “Primi in Occidente ad affrontare l’emergenza” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Infermieri e medici italiani candidati al premio Nobel per la Pace 2021 La Fondazione Gorbachev ha presentato la candidatura del corpo sanitario italiano – composto da “medici, Infermieri, farmacisti, psicologi, fisioterapisti, biologi, tecnici, operatori civili e militari tutti” – al premio Nobel per la Pace 2021 per aver “affrontato in situazioni spesso drammatiche e proibitive l’emergenza Covid-19 con straordinaria abnegazione, molti dei quali sacrificando la propria vita per preservare quella degli altri e per contenere la diffusione della pandemia”. Con queste parole la fonazione, che ogni anno organizzata Summit Mondiali dei Premi Nobel per la ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 marzo 2021)al premioper laLa Fondazione Gorbachev ha presentato la candidatura del corpo sanitario italiano – composto da “, farmacisti, psicologi, fisioterapisti, biologi, tecnici, operatori civili e militari tutti” – al premioper laper aver “affrontato in situazioni spesso drammatiche e proibitiveCovid-19 con straordinaria abnegazione, molti dei quali sacrificando la propria vita per preservare quella degli altri e per contenere la diffusione della pandemia”. Con queste parole la fonazione, che ogni anno organizzata Summit Mondiali dei Premiper la ...

