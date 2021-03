Gazzetta: Inter, con D’Ambrosio positivo, l’Autorità sanitaria potrebbe vietare la partenza dei Nazionali (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ieri è arrivata la notizia della positività al Covid di Danilo D’Ambrosio, calciatore dell’Inter. La preoccupazione, nel club nerazzurro, scrive la Gazzetta dello Sport, è alta. D’Ambrosio, infatti, era partito per Torino con la squadra, ha viaggiato con i compagni, poi ha avvertito un malessere che ha convinto il club a non portarlo in panchina e a rispedirlo a Milano in auto. Ma ormai il contatto era avvenuto. La vicenda potrebbe avere implicazioni per le convocazioni degli Interisti nelle Nazionali. “L’isolamento fiduciario del gruppo Inter – che tra l’altro impone a Lukaku e compagni di mangiare da soli in camera aspettando l’allenamento – dura 14 giorni. Ieri il club, come da regolamento, ha comunicato all’Ats di Milano la positività di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ieri è arrivata la notizia della positività al Covid di Danilo, calciatore dell’. La preoccupazione, nel club nerazzurro, scrive ladello Sport, è alta., infatti, era partito per Torino con la squadra, ha viaggiato con i compagni, poi ha avvertito un malessere che ha convinto il club a non portarlo in panchina e a rispedirlo a Milano in auto. Ma ormai il contatto era avvenuto. La vicendaavere implicazioni per le convocazioni degliisti nelle. “L’isolamento fiduciario del gruppo– che tra l’altro impone a Lukaku e compagni di mangiare da soli in camera aspettando l’allenamento – dura 14 giorni. Ieri il club, come da regolamento, ha comunicato all’Ats di Milano la positività di ...

