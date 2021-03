F1, Helmut Marko: “La Mercedes è la favorita, noi della Red Bull i primi sfidanti” (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’inizio della stagione di F1 è ormai alle porte, anche se – dopo i test della scorsa settimana – qualcuno ne ha già approfittato per fare i primi bilanci, come ad esempio il “superconsulente” della Red Bull Helmut Marko. L’austriaco ai microfoni dei teutonici di TRL ha infatti dichiarato: “I test pre-stagionali migliori di sempre per Red Bull: tutto ha funzionato al 100% fin dall’inizio. Ma sappiamo che la Mercedes è la favorita e presumo che guidassero con molto più carburante di noi”. Poi Helmut Marko ha proseguito: “Il fatto che non si siano allineati con gli altri in termini di carico di carburante, dimostra già che hanno molta fiducia nella loro auto. La Mercedes ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’iniziostagione di F1 è ormai alle porte, anche se – dopo i testscorsa settimana – qualcuno ne ha già approfittato per fare ibilanci, come ad esempio il “superconsulente”Red. L’austriaco ai microfoni dei teutonici di TRL ha infatti dichiarato: “I test pre-stagionali migliori di sempre per Red: tutto ha funzionato al 100% fin dall’inizio. Ma sappiamo che laè lae presumo che guidassero con molto più carburante di noi”. Poiha proseguito: “Il fatto che non si siano allineati con gli altri in termini di carico di carburante, dimostra già che hanno molta fiducia nella loro auto. La...

Advertising

F1inGenerale_ : Helmut Marko: “Sono stati i migliori test della storia della RedBull”. Helmut Marko ha voluto commentare i tre gio… - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | Helmut Marko sui test pre-stagionali: 'I migliori di sempre per Red Bull' #F1inGenerale - F1inGenerale_ : F1 | Helmut Marko sui test pre-stagionali: 'I migliori di sempre per Red Bull' #F1inGenerale - automotorinews : ?? Il consigliere della #RedBull Helmut #Marko non si pone limiti per il 2021 #F1 #F1Testing - fuoripistanet : Red Bull, quest’anno si fa sul serio: Helmut Marko vuole il mondiale -

Ultime Notizie dalla rete : Helmut Marko F1 - Red Bull, Perez: 'Cinque gare per essere al top' Checo si è dato un periodo di tempo ben definito nel quale pensa che riuscira ad essere al top, nonostante Helmut Marko, consulente del team austriaco non sia troppo d'accordo con le esternazioni del ...

Formula 1 - Marko: 'McLaren non è allo stesso livello di Red Bull e Mercedes' Nonostante lo sviluppo invernale e la partnership con Mercedes per la fornitura della power unit, Helmut Marko non ritiene la McLaren in lotta per la vittoria nel prossimo Gran Premio del Bahrain , round inaugurale del prossimo mondiale 2021 di Formula 1 . Secondo il braccio destro di Dietrich ...

F1 | Helmut Marko sui test pre-stagionali: "I migliori di sempre per Red Bull" F1inGenerale Le aspettative di Perez: “Tempo per avere ritmo” Le aspettative di Perez: "Tempo per avere ritmo". Il pilota messicano ha parlato di ciò che si attende dalla vettura questa stagione ...

Formula 1 | Marko: “McLaren non è allo stesso livello di Red Bull e Mercedes” Nonostante lo sviluppo invernale e la partnership con Mercedes per la fornitura della power unit, Helmut Marko non ritiene la McLaren in lotta per la vittoria nel prossimo Gran Premio del Bahrain, rou ...

Checo si è dato un periodo di tempo ben definito nel quale pensa che riuscira ad essere al top, nonostante, consulente del team austriaco non sia troppo d'accordo con le esternazioni del ...Nonostante lo sviluppo invernale e la partnership con Mercedes per la fornitura della power unit,non ritiene la McLaren in lotta per la vittoria nel prossimo Gran Premio del Bahrain , round inaugurale del prossimo mondiale 2021 di Formula 1 . Secondo il braccio destro di Dietrich ...Le aspettative di Perez: "Tempo per avere ritmo". Il pilota messicano ha parlato di ciò che si attende dalla vettura questa stagione ...Nonostante lo sviluppo invernale e la partnership con Mercedes per la fornitura della power unit, Helmut Marko non ritiene la McLaren in lotta per la vittoria nel prossimo Gran Premio del Bahrain, rou ...