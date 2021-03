ATP Acapulco 2021 | capolavoro di Lorenzo Musetti! L’azzurrino batte in tre set Diego Schwartzman e vola agli ottavi

(Di mercoledì 17 marzo 2021) IldiMusetti., proveniente dalle qualificazioni, sul cemento dell’ATP di(Messico) si regala la prima vittoria in carriera contro un top-10 ein tre set l’argentino(n.9 del ranking) con il punteggio di 6-3 2-6 6-4 in 2 ore e 24 minuti di partita. Una sfida di alta qualità quella vinta dal classe 2002 del Bel Paese perché il tennis espresso sul campo centrale del Princess Mundo Imperial è da raccontare ai nipotini. Il ragazzino toscano è riuscito a venire a capo di questo confronto realizzando 23 vincenti contro i 20 del suo avversario, commettendo 32 errori non forzati contro i 24 dell’argentino. Tuttavia, quei tre ace messi a segno nell’ultimo gioco (6 nel computo totale) sono stati una dimostrazione di ...

OA_Sport : Capolavoro di Lorenzo Musetti ad #Acapulco #ATP: l'azzurrino batte il top-10 Schwartzman e conquista gli ottavi sul… - apicella57 : RT @LorenzoAndreol4: Meraviglioso Lorenzo #Musetti. L'azzurro, proveniente dalle qualificazioni, doma in tre set Diego #Schwartzman e vola… - TENIPOcom : ATP 500 Acapulco - Hard (First Round) Fabio Fognini (ITA) def. Stefano Travaglia (ITA) 7:5 6:2 - DeportesOlimpi : ATP Acapulco 1ra ronda: Lorenzo Mussetti a @dieschwartzman (6-3 2-6 6-4), @FTiafoe a Brandon Nakashima (6-4 6-7 (5-… - Sebastiano73 : Grandissimo #Musetti che finalmente, al sesto match point riesce a farmi andare a dormire. 111 posizioni di differe… -

Il capolavoro di Lorenzo Musetti. L'azzurrino, proveniente dalle qualificazioni, sul cemento dell'ATP di Acapulco (Messico) si regala la prima vittoria in carriera contro un top-10 e batte in tre set ...Magnifica vittoria di Lorenzo Musetti che elimina Diego Schwartzman in tre set. Prossimo turno contro Frances Tiafoe. Fabio Fognini supera Stefano Travaglia nel derby italiano ...