VPG, serie A riaperta grazie ad un pareggio di Hexon Falcons; serie B combattutissima (Di martedì 16 marzo 2021) A 11 gare dal termine la Sere A VPG è sostanzialmente riaperta: nelle due gare disputate lunedì 15 marzo 2021 passo falso di Hexon Falcons contro Mkers ed Evolute Bordellona – vincendo entrambi gli incontri (2-0 contro Empire Tigers e 3-0 contro Amelia Esports: due risultati netti con tanto di clean sheet) – ne approfitta per rifarsi sotto. Adesso la vetta è ad un punto e la lotta sarà serrata anche perché c’è ancora da giocare lo scontro diretto tra le due compagini (in programma il 24 marzo). Non ne approfitta per accorciare invece HSL Esports che, proprio come la capolista, ottiene quattro punti e rimane così a -12 dalla vetta. In coda, importante vittoria di Udinese Esports in quello che era considerabile uno scontro diretto contro i Pink Panthers fanalino di coda. Nel secondo match disputato ieri, inoltre, sono riusciti a mettere ... Leggi su esports247 (Di martedì 16 marzo 2021) A 11 gare dal termine la Sere A VPG è sostanzialmente: nelle due gare disputate lunedì 15 marzo 2021 passo falso dicontro Mkers ed Evolute Bordellona – vincendo entrambi gli incontri (2-0 contro Empire Tigers e 3-0 contro Amelia Esports: due risultati netti con tanto di clean sheet) – ne approfitta per rifarsi sotto. Adesso la vetta è ad un punto e la lotta sarà serrata anche perché c’è ancora da giocare lo scontro diretto tra le due compagini (in programma il 24 marzo). Non ne approfitta per accorciare invece HSL Esports che, proprio come la capolista, ottiene quattro punti e rimane così a -12 dalla vetta. In coda, importante vittoria di Udinese Esports in quello che era considerabile uno scontro diretto contro i Pink Panthers fanalino di coda. Nel secondo match disputato ieri, inoltre, sono riusciti a mettere ...

