Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2021 ore 20 | 30

(Di martedì 16 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 16 MARZOORE 20.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO E’ SCORREVOLE IN QUESTO MOMENTO E’ SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASULLAFIMICINO PER LAVORI È’ CHIUSA LA CARREGGIATA VERSO L’EUR, CON DEVIAZIONE DEL TRAFFICO DA VIA DELLA MAGLIANA RICORDIAMO CHE SONO SOPPRESSE LE CORSE DELLA FERROVIAVITERBO SERVIZIO METROPOLITANO DA FLAMINIO 20:40 E DA MONTEBELLO DELLE 21:10 IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE LAE’ IN ZONA ROSSA, VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI E ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE SALVO PER ESIGENZE DI LAVORO, SALUTE O ...