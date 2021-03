Temptation Island, tutti contro Pietro Delle Piane. La sua ex tentatrice Beatrice De Masi: «Colto da deficit di consenso, fai un passo indieto» (Di martedì 16 marzo 2021) Tutto contro Pietro Delle Piane, dopo le sue dichiarazioni a “Live Non è la D’Urso” secondo cui avrebbe recitato e seguito un copione durante la sua partecipazione a Temptation Island. contro Pietro Delle Piane sono piovute molte critiche e al coro si aggiunge proprio quella che fu la sua tentatrice nel reality estivo Mediaset, Beatrice De Masi. Temptation Island E Pietro Delle Piane, PARLA Beatrice DE Masi Con un lungo post su Instagram attraverso le stories, l’ex tentatrice Beatrice De Masi ha dato ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 16 marzo 2021) Tutto, dopo le sue dichiarazioni a “Live Non è la D’Urso” secondo cui avrebbe recitato e seguito un copione durante la sua partecipazione asono piovute molte critiche e al coro si aggiunge proprio quella che fu la suanel reality estivo Mediaset,De, PARLADECon un lungo post su Instagram attraverso le stories, l’exDeha dato ...

Advertising

trash_italiano : Comunque il fatto che non si possa neanche nominare o parlare di Temptation Island mi sembra assurdo. #noneladurso - NV3RMlND : @sopettona ma tu te la ricordi la nostra prima conversazione con te che insultavi a caso la gente di temptation isl… - B___abs : Secondo me Rosa e Deddy perfetti per Temptation Island #Amici20 - wooz_GIF : stavo pensando a quando alessia marzuzzi notò il mio post fatto su temptation island con la fancam di san - zazoomblog : Temptation Island anche la tentatrice contro Pietro Delle Piane (Video) - #Temptation #Island #anche #tentatrice… -