Sostegni, Castelli: a breve decreto da 32 miliardi (Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – “Sono cinque le direttrici su cui si muove il nuovo decreto Sostegni, che impiegherà integralmente i 32 miliardi di risorse autorizzati con l’ultimo scostamento di bilancio“. Lo scrive, sui social, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, sottolineando che “in queste ore gli uffici del Ministero stanno procedendo alle ultime quantificazioni per definire il testo che andrà entro la fine della settimana in Consiglio dei Ministri“. Quasi 12 miliardi – prosegue – “saranno destinati alle misure di sostegno alle attività produttive, con un fondo ad hoc per la montagna, circa 6 miliardi alle politiche per la salute di cui 5 per il piano vaccini, e poco meno di 10 miliardi alle misure di sostegno alla famiglia, al lavoro, alle indennità per ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – “Sono cinque le direttrici su cui si muove il nuovo, che impiegherà integralmente i 32di risorse autorizzati con l’ultimo scostamento di bilancio“. Lo scrive, sui social, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura, sottolineando che “in queste ore gli uffici del Ministero stanno procedendo alle ultime quantificazioni per definire il testo che andrà entro la fine della settimana in Consiglio dei Ministri“. Quasi 12– prosegue – “saranno destinati alle misure di sostegno alle attività produttive, con un fondo ad hoc per la montagna, circa 6alle politiche per la salute di cui 5 per il piano vaccini, e poco meno di 10alle misure di sostegno alla famiglia, al lavoro, alle indennità per ...

