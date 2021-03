"Sono allibito per scelta del Papa con i gay". La comunità Lgbt contro Francesco (Di martedì 16 marzo 2021) Novella Toloni Da Alessandro Cecchi Paone a Vladimir Luxuria fino ad Elton John. Le reazioni dei volti della comunità Lgbt al "no" del Vaticano alle benedizioni alle unioni gay Il secco "no" alle benedizioni delle unioni gay arrivato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede ha aperto un grosso dibattito, ma soprattutto ha scatenato la reazione della comunità Lgbt. Sono in molti, infatti, nelle ultime ore ad essersi espressi pubblicamente contro la decisione del Vaticano di non impartire la benedizione alle unioni tra persone dello stesso sesso. Alessandro Cecchi Paone è stato tra i primi a manifestare il suo dissenso sulla decisione, sottolineando il contrasto tra le parole di Papa Francesco e la scelta della ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Novella Toloni Da Alessandro Cecchi Paone a Vladimir Luxuria fino ad Elton John. Le reazioni dei volti dellaal "no" del Vaticano alle benedizioni alle unioni gay Il secco "no" alle benedizioni delle unioni gay arrivato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede ha aperto un grosso dibattito, ma soprattutto ha scatenato la reazione dellain molti, infatti, nelle ultime ore ad essersi espressi pubblicamentela decisione del Vaticano di non impartire la benedizione alle unioni tra persone dello stesso sesso. Alessandro Cecchi Paone è stato tra i primi a manifestare il suo dissenso sulla decisione, sottolineando il contrasto tra le parole die ladella ...

